Presidente angolano exonera secretária de Estado para a Juventude

A secretária de Estado para a Juventude do Governo de Angola, Guilhermina Fundanga Manuel Mayer Alcaim, foi hoje exonerada pelo Presidente da República, tendo sido anunciada a nomeação de Fernando Francisco João para o cargo.

"O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da alínea d) do artigo 119 e do número 3 do artigo 125 da Constituição da República de Angola, exonera Guilhermina Fundanga Manuel Mayer Alcaim, do cargo de Secretária de Estado para a Juventude, para o qual havia sido nomeada através do Decreto Presidencial nº 248/17, de 13 de outubro", lê-se na nota de imprensa hoje divulgada.

"Nos mesmos termos da Constituição, o Presidente da República nomeia Fernando Francisco João, para o cargo de Secretário de Estado para a Juventude", conclui a nota.