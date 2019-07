Presidente angolano felicita Guiné-Bissau por avanços positivos na constituição do Governo

O Presidente angolano congratulou-se hoje, em Luanda, com os "avanços positivos" na Guiné-Bissau para a constituição do Governo e possibilidade da realização de eleições presidenciais este ano.

João Lourenço falava hoje na abertura da IX Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que, entre outros temas, vai debater os processos eleitorais nos Estados-membros.

Nos últimos meses, a Guiné-Bissau atravessou uma crise política, com a recusa pelo Presidente da República, José Mário Vaz, do nome de Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), para o cargo de primeiro-ministro.