Presidente chinês promete abertura gradual do mercado doméstico

O Presidente da China, Xi Jinping, prometeu hoje uma abertura gradual do mercado doméstico ao investimento estrangeiro, mas não ofereceu medidas concretas, numa altura em que enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos.

Xi inaugurou em Xangai, a "capital" económica do país, a Feira Internacional de Importações da China, um evento que serve para promover o país asiático como importador.

O líder chinês prometeu "expandir a abertura do mercado" e seguir em frente com as promessas de redução das restrições ao investimento estrangeiro.