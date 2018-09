Presidente da África do Sul anuncia 2,9 mil milhões de euros para estimular a economia

Por Lusa | 13:23

O Governo sul-africano vai realocar 50 biliões de randes (2.9 mil milhões de euros) do atual orçamento de Estado para impulsionar o crescimento da economia, anunciou hoje o Presidente da África do Sul.

Cyril Ramaphosa, que é igulamente presidente do partido no Governo, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), no poder desde 1994, disse que as novas reformas políticas visam reverter a estagnação atual da economia nacional, que entrou em recessão no segundo trimestre deste ano, pela primeira vez desde 2009.

O chefe de Estado sul-africano sublinhou que as medidas anunciadas hoje "vão beneficiar as mulheres, os jovens e as pequenas e médias empresas", mas advertiu que o "Governo não tem condições no atual ano fiscal de aumentar a despesa pública ou de contrair novos empréstimos".