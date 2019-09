Presidente da ANMP defende regionalização como resultado de processo esclarecedor

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, defendeu hoje a regionalização como resultado de um processo que "deve ser negocial e esclarecedor".

Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião do conselho diretivo da ANMP, Manuel Machado afirmou que a regionalização "é manifestamente necessária para que haja um governo democrático dos territórios" que correspondem às atuais cinco regiões plano: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

"Portugal, creio, é o único país da União Europeia que não tem regiões administrativas governadas democraticamente", enfatizou, na sede da associação, em Coimbra, para insistir na necessidade de "uma efetiva regionalização e de um modelo lógico de desenvolvimento do país".