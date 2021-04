Presidente da Argentina positivo à Covid-19 apesar de ter sido vacinado

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, que completou a vacinação contra a covid-19, anunciou este sábado que teve resultado positivo num teste rápido de antigénio para deteção do SARS-CoV-2, tendo decidido isolar-se preventivamente.

"Queria contar-lhes que, ao final do dia de hoje, quando apresentei um registo de febre de 37,3º e uma leve dor de cabeça, fiz um teste de antigénio, cujo resultado foi positivo", escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter, esta madrugada.

O Presidente argentino, que festejou 62 anos na sexta-feira, uma hora antes do anúncio, acrescentou que, apesar de aguardar ainda a confirmação do teste PCR, decidiu isolar-se preventivamente, "cumprindo o protocolo vigente e seguindo as indicações do [seu] médico pessoal", mas garantiu que está bem.