Presidente da Bielorrússia proíbe aumento de preços apesar da inflação

O Presidente da Bielorrússia, Alexandr Lukashenko ordenou esta quinta-feira a proibição de qualquer aumento de preços para combater a inflação galopante naquela ex-república soviética aliada da Rússia.

"A partir do dia 06 [de outubro], é proibido aumentar os preços do que quer que seja. Pro-i-bi-do!", declarou Lukashenko, de 68 anos, numa reunião do Governo, citado pelo serviço de imprensa da Presidência da República.

"Não é a partir de amanhã, é a partir de hoje", insistiu. Segundo o responsável, esta decisão imediata deve permitir impedir um aumento de emergência dos preços por parte das empresas.