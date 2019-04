Presidente da Câmara de Miranda do Corvo absolvido em acusação de prevaricação

Por Lusa | 11:11

O presidente da Câmara de Miranda do Corvo, Miguel Baptista, acusado de um crime de prevaricação de titular de cargo político, foi hoje absolvido pelo Juízo de Competência Genérica da Lousã, da Comarca de Coimbra.

Não foi dado como provado que a ação do presidente da Câmara tenha tido como objetivo prejudicar o Hotel Serra da Lousã, o administrador Jaime Ramos e a sua irmã, Fátima Ramos.

O autarca socialista, que preside àquele município do distrito de Coimbra e que em caso de condenação podia perder o mandato, estava acusado de ter colocado publicidade da autarquia nos equipamentos da equipa sénior do Clube Atlético Mirandense (CAM), alegadamente na condição de a coletividade recusar um patrocínio que estava a ser negociado com o Hotel Serra da Lousã (HSL).