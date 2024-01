Presidente da Câmara do Funchal renuncia ao cargo

O presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, renunciou ao cargo na sequência do inquérito judicial em que é visado. A informação foi avançada pelo jornal Expresso e confirmada peloPedro Calado foi detido na quarta-feira no âmbito de uma megaoperação judicial na Madeira. O autarca, que é este sábado ouvido em tribunal, é suspeito de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.Na sexta-feira à noite, inspetores da Polícia Judiciária (PJ) encontraram 20 mil euros em notas na casa do autarca Pedro Calado, a que se somam outros 10 mil euros escondidos em casa da sua mãe.