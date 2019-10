Presidente da Guatemala confiante na entrada do país na Aliança do Pacífico

O Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, afirmou na segunda-feira que o país está próximo de se tornar o quinto membro da Aliança do Pacífico, bloco comerical latino-americano composto pelo Chile, Colômbia, México e Peru.

"Temos conversado com amigos da Aliança do Pacífico Sul. Estamos prestes a fazer um pedido para poder entrar nesse mercado", indicou o governante, durante um evento na Cidade da Guatemala.

Jimmy Morales disse que as negociações com o México, o Chile e a Colômbia já estão "muito avançadas" e que apenas uma "pequena questão agroindustrial" com o Peru está ainda por resolver.