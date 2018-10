Presidente da Indonésia diz que guerras comerciais são "destrutivas"

Por Lusa | 05:15

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, alertou hoje para as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, classificando as guerras comerciais como "convites para a destruição".

O Presidente indonésio falava na assembleia anual do FMI e do Banco Mundial, que decorre até domingo, em Bali, na Indonésia.

Para Joko Widodo Widodo, as disputas entre as duas grandes potências estão a causar enormes turbulências nos mercados financeiros, numa altura em que atenção mundial devia estar voltada para a desaceleração do crescimento económico.