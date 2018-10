Presidente da Libéria determina acesso gratuito ao primeiro ciclo universitário

Por Lusa | 21:01

O Presidente da Libéria, George Weah, determinou hoje o acesso gratuito a todos os estudantes do primeiro ciclo das universidades do país, um dos mais pobres do continente africano.

"Em nome do povo liberiano e do meu Governo, declaro livre de propinas a Universidade da Libéria para os estudantes do primeiro ciclo, bem como para todas as outras universidades públicas na Libéria", disse o chefe de Estado.

No poder desde o início do ano, o antigo futebolista explicou que tomou a decisão depois de ter sido alertado pelos dirigentes da universidade sobre as dificuldades dos estudantes, particularmente por causa da desvalorização do dólar liberiano.