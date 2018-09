Presidente da Lusa convida jornalista Luísa Meireles para diretora

Por Lusa | 15:36

O presidente da Lusa, Nicolau Santos, convidou a jornalista Luísa Meireles, do Expresso, para diretora da agência noticiosa, que substitui Pedro Camacho no cargo, que assumirá a direção para a área da inovação, foi hoje anunciado.

O anúncio foi feito esta tarde num encontro com trabalhadores na sede da Lusa, em Lisboa, no qual Nicolau Santos deu também conta de que, da nova direção, faz também parte o ex-diretor-adjunto do Público Vítor Costa, regressando assim à Lusa, onde já foi subdiretor e editor de Economia.

O presidente do Conselho de Administração da Lusa anunciou ainda uma nova função na agência, de Provedor da Notícia, que será ocupada pelo professor universitário e especialista na área da comunicação social Gustavo Cardoso.