Presidente da Macedónia recusa assinar alteração do nome do país

Por Lusa | 16:28

O Presidente macedónio Gjorgje Ivanov recusou hoje assinar o texto do acordo com a Grécia sobre "a Macedónia do Norte", o novo nome do país ratificado pelo parlamento de Skopje, enquanto um deputado da maioria se demitia no hemiciclo de Atenas.

A não ratificação do acordo sobre o novo nome da Macedónia, até ao momento oficialmente designada Antiga República Jugoslava da Macedónia (Fyrom) na sequência da declaração da independência em 1991, já estava prevista. Próximo da direita nacionalista, o Presidente Ivanov tem rejeitado qualquer compromisso com o vizinho grego sobre este contencioso que permanece há quase três décadas.

A lei deverá regressar ao parlamento de Skopje, e caso seja de novo aprovada, o cenário provável, o chefe de Estado será forçado aceitá-lo.