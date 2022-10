Presidente da Motor Sich detido por suspeita de colaborar com a Rússia

O presidente do 'gigante' industrial Motor Sich, Vyacheslav Bohuslayev, foi detido por agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), em Zaporíjia, por suspeitas de colaboração com a Rússia.

"Agentes da SBU detiveram o presidente a Motor Sich e o chefe do departamento de atividade económica externa desta empresa. Foram notificados das acusações ao abrigo de dois artigos do Código Penal da Ucrânia: artigo 111-1 (colaboração); artigo 111-2 (cumplicidade com o estado agressor", informou o Serviço de Segurança num comunicado citado pela agência Ukrinform.

As detenções ocorreram no âmbito de um processo criminal por fornecimento ilegal de material militar para a aviação de ataque russa por parte da Motor Sich.