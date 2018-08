Presidente da RDCongo termina em silêncio visita de trabalho a Angola

Por Lusa | 13:29

O Presidente da República Democrática (RD) Congo deixou hoje Angola, após uma visita de 24 horas, em que se escusou a comentar a complexa situação política congolesa.

Joseph Kabila regressou hoje a Kinshasa no final de uma visita em que manteve encontros com o seu homólogo angolano, João Lourenço, limitando-se, na quinta-feira, a uma declaração que assinala as boas relações com Angola e a vontade de as reforçar.

Hoje de manhã, Kabila visitou as instalações da empresa de logística Sonils, do grupo petrolífero Sonangol, seguindo depois para o Museu da História Militar de Angola, após o que rumou diretamente para o Aeroporto Internacional 4 de Fevereito, em Luanda, de onde partiu para Kinshasa pelas 12:40h locais (a mesma hora em Portugal).