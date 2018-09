Presidente da República elogia ministro da Educação pela remodelação do parque escolar

Chefe de Estado discursava na cerimónia de inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária de Celorico de Basto.

Por Lusa | 14:11

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta segunda-feira o ministro da Educação pelo esforço que está a ser realizado em todo o país, sobretudo no interior, para melhorar as instalações escolares.



"Eu sou testemunha de como o senhor ministro da Educação tem corrido o país, sobretudo o país interior e aqueles que têm menos condições do que os outros para encontrar formas de melhorar as condições de ensino e de educação no nosso país", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



O chefe de Estado discursava na cerimónia de inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária de Celorico de Basto, no interior do distrito de Braga, concelho onde tem raízes familiares e onde chegou a ser presidente da assembleia municipal.



À cerimónia, que assinalou o arranque do novo ano letivo, assistiu o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que acompanhou o Presidente da República na visita às instalações do estabelecimento de ensino.



Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se por haver 200 projetos para remodelação de escolas em curso em todo o país .



"Durante este ano letivo temos, um pouco por toda a parte, obras que vão durar, que vão arrancar, que vão acabar, umas neste ano letivo, outras no próximo ano letivo", afirmou.



Aludindo às suas raízes em Celorico de Basto, o chefe de Estado lembrou a importância de a escola local ter sido remodelada, "um salto" que, frisou, "só foi possível devido à colaboração entre a Câmara e o Ministério da Educação".



"Quem vai ganhar com isto são os celoricenses que vão durar para além de nós. Estou aqui para dar os parabéns ao futuro da terra", acrescentou.