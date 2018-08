Presidente da República em treino de Nelson Évora dez anos após título olímpico

Por Lusa | 14:03

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai assistir a um treino de Nelson Évora em 21 de agosto, dia em que o atleta português comemora 10 anos da conquista do título de campeão olímpico do triplo salto.

A assessoria de imprensa de Nelson Évora informou hoje que Marcelo Rebelo de Sousa vai marcar presença neste treino comemorativo em Albufeira, no Algarve, nove dias depois de Nelson Évora se ter sagrado campeão europeu do triplo, em Berlim, conquistando o único grande título ao ar livre que lhe faltava.

O treino orientado pelo cubano Ivan Pedroso, técnico de Nelson Évora, vai decorrer às 11:00 do dia 21 de agosto, na pista de atletismo do Centro Desportivo do Vitória Sports & Beach Hotel, Açoteias, em Albufeira.