Presidente da República lamenta morte de bombeiro de Oliveira de Frades

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta segunda-feira a morte de um bombeiro de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, e considerou que os bombeiros portugueses "se têm confrontado com perdas irreparáveis".

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet lê-se que o chefe de Estado "lamenta, com profunda consternação, a morte do bombeiro Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, que perdeu a esta segunda-feira a vida durante o combate a um incêndio florestal" naquele concelho.

"Infelizmente, esta notícia deixa de novo muito consternados todos os portugueses, que reconhecem as grandes exigências diárias que enfrentam os bombeiros portugueses, que se têm confrontado com perdas irreparáveis", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República "envia as mais sentidas condolências à família enlutada e ao Corpo de Bombeiros de Oliveira de Frades, abraçando, nesta hora difícil, a causa de todos os bombeiros de Portugal".

A morte deste bombeiro de 41 anos da corporação de Oliveira de Frades, enquanto combatia um incêndio neste concelho do distrito de Viseu, foi confirmada à agência Lusa hoje cerca das 16:00.

Esta morte eleva para cinco o número de bombeiros que neste ano perderam a vida no combate aos fogos em Portugal.