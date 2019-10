Presidente da República manifesta pesar pela morte do "grande amigo pessoal" Freitas do Amaral

"O Presidente da República manifesta o seu mais fundo pesar pelo falecimento de Diogo Freitas do Amaral, um dos quatro Pais Fundadores do sistema político-partidário democrático em Portugal, como Presidente do Centro Democrático e Social", lê-se numa nota publicada na página da presidência da República.





Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro interino, morreu esta quinta-feira. Tinha 78 anos e estava internado na CUF há duas semanas.

"A Diogo Freitas do Amaral deve a Democracia portuguesa o ter conquistado para a direita um espaço de existência próprio no regime político nascente, apesar das suas tantas vezes afirmadas convicções centristas", lê-se ainda na homenagem.Marcelo Rebelo de Sousa lembra ainda que "perdeu um grande amigo pessoal de meio século", aprensentando à sua família "a expressão de grande saudade, mas, sobretudo, da gratidão nacional para o que foi o papel histórico de ter sido aquele dos Pais Fundadores a integrar a direita conservadora portuguesa na Democracia constitucionalizada em 1976".