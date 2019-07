Presidente da República manifesta pesar por morte de Jesué Pinharanda Gomes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do historiador e filósofo Jesué Pinharanda Gomes, de 80 anos, considerando ser "um dos nomes mais destacados no estudo e divulgação do pensamento português".

Jesué Pinharanda Gomes nasceu em 16 de julho de 1939, no concelho de Sabugal, distrito da Guarda.

Escritor, filósofo, historiador e investigador, Pinharanda Gomes foi "um dos nomes mais destacados no estudo e divulgação do pensamento português", considerou o chefe de Estado numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.