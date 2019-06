Presidente da República promulga nova lei da segurança privada

O Presidente da República promulgou hoje as alterações ao regime do exercício da atividade segurança privada e da autoproteção, diploma que vai regular a segurança em empresas e em acontecimentos culturais, como os festivais musicais de verão.

"Embora tenha presentes solicitações no sentido de se elevar o montante previsto no artigo 7.º, atendendo ao amplo apoio ou assentimento parlamentar, o Presidente da República promulgou hoje o diploma da Assembleia da República que altera o regime do exercício da atividade de segurança privada e da autoproteção", refere Marcelo Rebelo de Sousa, na página da Internet da Presidência da República.

O artigo mencionado por Marcelo Rebelo de Sousa diz respeito às medidas de segurança, que estabelece a obrigatoriedade de recurso às forças de segurança para transportes de valores superiores aos 150 mil euros.