Presidente da República promulga redução da obrigação do uso de máscaras

promulgou o diploma do Governo, recebido esta tarde, (...) que estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19, reduzindo designadamente a obrigatoriedade do uso de máscaras", lê-se no site da presidência. Medida entra assim em vigor este sábado.





Após reunião do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, Marta Temido, ministra da Saúde falou ao País para anunciar novas regras no que diz respeito às medidas para combater a Covid-19, mais especificamente quanto ao uso de máscara em espaços fechados. A máscara passa a ser apenas obrigatória em lares, hospitais, ou outras estruturas com grande presença/afuência de idosos, ou em lugares fechados com grande concentração de pessoas, como por exemplo os transportes públicos.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "

Marta Temido começou por fazer um balanço dos números da pandemia, indicando que a meta para a queda da máscara seria "20 óbitos por cada milhão de habitantes a 14 dias". Neste momento o indicador está nos 27,9.

"O número de internados está largamente abaixo do valor de referência, mas não entrámos ainda no número ideal. Ainda assim, a mortalidade por todas as causas no nosso País encontra-se dentro dos valores esperados para a época do ano", sublinhou marta Temido. "Não estamos no patamar ideal, mas entendemos assumir com transparência que o caminho permite, neste momento, alterar o enquandramento. Sazonalmente podemos ter que tomar medidas em sentido diferentes", admitiu a ministra da Saúde.

Comunicou em seguida a "Não obrigatoriedade no uso de máscaras exceto em locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis, lares, hospitais, cuidados integrados, serviços de saúde e locais caracterizados pela elevada utilização, sem arejamento, ou com grande frequência de pessoas".



Marta Temido explicou ainda que deixa de ser obrigatório a apresentação de certificado digital nas visitas a lares e hospitais, e em todas as restantes modalidades, assim como deixa de haver regras na realização de testes de diagnóstico à Covid-19: passam a acontecer em casos determinados pela DGS e autoridades de saúde.