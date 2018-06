Presidente de bairro parisiense declara guerra aos ratos

Por Lusa | 19:09

O presidente de um dos principais bairros de Paris, Geoffroy Boulard, lançou hoje na internet uma 'guerra' aos ratos, face à praga dos roedores que nos últimos anos tem ameaçado a capital francesa.

No site 'Signalerunrat.paris' (localizar um rato em tradução livre), Boulard pediu aos residentes do bairro 17.º de Paris ajuda para indicar as localizações dos ratos que encontrarem, prometendo "que cada denúncia será conduzida para os serviços centrais da presidente da Câmara de Paris".

Boulard acusa a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, de não se ter "dado conta da dimensão da situação", apesar de os ratos se estarem a multiplicar.