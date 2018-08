Presidente de empresa que gere aeroportos de Xangai investigado por corrupção

Por Lusa | 08:04

O presidente da Autoridade Aeroportuária de Xangai, Wu Jianrong, está a ser investigado por alegada violação da lei e da disciplina do Partido Comunista Chinês (PCC), anunciou hoje o órgão anticorrupção da cidade.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post (SCMP), trata-se do maior escândalo nos últimos anos envolvendo o chefe de uma empresa estatal com sede em Xangai, a "capital" económica do país.

O órgão de inspeção e disciplina local não especifica quais as irregularidades alegadamente cometidas por Wu, mas refere que este cometeu "graves violações da disciplina", termo que habitualmente descreve os casos de corrupção.