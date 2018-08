Presidente de Timor defende educação cívica para reforçar identidade nacional

Por Lusa | 04:04

O Presidente de Timor-Leste defendeu hoje, no 19.º aniversário do referendo da independência, uma reflexão sobre o programa de educação cívica que deve ser adotado para reforçar a identidade nacional, "que se tem vindo a perder".

"Encorajo as instituições relevantes a reunir com professores, famílias, grupos comunitários e religiosos para debater o tipo de programa de educação cívica que é necessário para as nossas crianças, começando pela família, passando pelo pré-escolar e etapas seguintes, e a nível comunitário", disse Francisco Guterres Lu-Olo, numa mensagem à nação.

"Através deste programa, as nossas crianças aprenderão desde cedo os princípios e valores que nos caracterizam como povo com identidade própria. Uma identidade que se formou com os nossos antepassados e foi reforçada pelo contacto com outros povos e outros países", sublinhou.