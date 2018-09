Presidente de Timor-Leste critica política económica dependente do petróleo

Por Lusa | 05:11

O Presidente de Timor-Leste criticou hoje a política económica que tem sido seguida pelo Estado que continua dependente do petróleo, não sustentável, de gasto e consumo imediato, sem investimentos produtivos que gerem riqueza futura.

"Um Estado que depende de um só recurso, o petróleo e o gás, que é esgotável e que usa esse recurso para tornar dele dependentes os cidadãos e a sociedade, não parece estar a seguir uma política de desenvolvimento sustentável", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo num discurso no Parlamento.

"A própria sociedade está como que a vitimizar-se ao preferir consumir mais e melhor no imediato, mesmo que à custa do seu próprio futuro. O Estado e a sociedade gastam e consomem no imediato, não realizam investimentos produtivos, não criam riqueza no presente para que sejamos capazes de nos sustentarmos dignamente no futuro próximo", afirmou na sessão solene do arranque da 5ª Legislatura.