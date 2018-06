Presidente do Afeganistão anuncia prolongamento do cessar-fogo por oito dias

Por Lusa | 17:13

O Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou hoje um prolongamento por oito dias do cessar-fogo acordado na semana passada, encorajando os talibãs a prolongarem também as suas tréguas, as primeiras desde 2011.

"Estou a anunciar uma extensão do cessar-fogo", proclamou o chefe de Estado num discurso transmitido pela televisão estatal, hoje, no qual pediu também aos talibãs para estenderem as suas tréguas.

O Presidente Ghani, cujas ofertas de paz tinham até agora ficado sempre sem resposta, anunciou na semana passada um cessar-fogo unilateral de oito dias, que iria durar até ao fim do Ramadão.