Presidente do Banco do Brasil diz que é inevitável privatização da instituição

O presidente do Banco do Brasil, instituição financeira fundada em 1808 pelo Rei português João VI, disse na sexta-feira que a sua privatização é inevitável no futuro, devido à inovação tecnológica.

"Do jeito que a modernização do sistema bancário se acelera, neste mundo de inovações constantes, é óbvio que uma instituição pública não vai ter a mesma velocidade de adaptação. (...) Por enquanto, o banco ainda é extremamente eficiente e vai permanecer eficiente por algum tempo, mas, em algum momento, a perspetiva da privatização vai ter que ser enfrentada", afirmou Rubem Novaes, citado pela imprensa local.

As declarações do presidente do Banco do Brasil, banco estatal brasileiro, foram proferidas após uma palestra promovida pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).