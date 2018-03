Presidente do Banco Santader pede mais justiça regulatória para a banca poder inovar

Por Lusa | 12:23

A presidente do Banco Santander, Ana Botín, pediu hoje um marco regulatório "mais justo" para a era digital que permita aos bancos inovar e serem competitivos.

Botin que falava durante a assembleia-geral de acionistas alega que hoje em dia a regulamentação é mais exigente com a banca do que com as grandes plataformas que fazem as mesmas atividades.

"Isto não pode ser assim e deve mudar", referiu, adiantando que dar um crédito ou fazer um pagamento tem os mesmos riscos seja feito por um banco ou outra empresa.