Presidente do Benfica considera título conquistado 'inequívoco' e 'saboroso'

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou hoje que a conquista da I Liga de futebol esta temporada foi "inequívoca e das mais saborosas de sempre" e apontou a uma breve conquista europeia.

"A ambição demonstrada, a qualidade do nosso futebol e as vitórias sob os mais diretos rivais fazem desta conquista uma das mais saborosas de sempre. Uma vitória clara, inequívoca e que premeia a melhor equipa deste campeonato. Temos como objetivo para os próximos anos consolidar a hegemonia nacional e lutar por uma conquista europeia", afirmou.

Em discurso no salão nobre dos Paços do Concelho, no qual a equipa do Benfica foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, Luís Filipe Vieira elogiou o trabalho do técnico dos 'encarnados', Bruno Lage, mas não esqueceu Rui Vitória, treinador despedido pelas 'águias' a meio da temporada.