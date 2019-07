Presidente do BPI diz que ameaça de greve "faz parte" do processo negocial

O presidente executivo do BPI, Pablo Forero, disse hoje em Lisboa que a ameaça de greve por parte de alguns sindicatos da banca "faz parte da conversa" negocial, e considerou que as negociações "estão a correr bem".

"As negociações com os sindicatos continuam a correr, acho que estão a correr bem", disse Pablo Forero em conferência de imprensa de apresentação dos resultados semestrais do banco (lucros de 134,5 milhões de euros).

Confrontado com uma pergunta sobre como poderia considerar que há um rumo positivo no processo negocial quando há uma ameaça de greve, o gestor do banco, detido pelo espanhol CaixaBank, considerou que "faz parte".