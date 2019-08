Presidente do Brasil diz que ONG podem ter provocado incêndios para prejudicá-lo

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que organizações não governamentais (ONG) com intenção de prejudicar o seu Governo podem ser responsáveis pelos incêndios florestais que estão a ocorrer na região da Amazónia.

"O crime existe, e isso aí nós temos que fazer o possível para que esse crime não aumente, mas nós tiramos dinheiros de ONG. Dos repasses de fora, 40% ia para as ONG. Não tem mais. (...) De forma que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro", disse Bolsonaro, à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.

O Presidente brasileiro disse também que achava estranho os incêndios deflagrarem em diversas áreas da Amazónia e, por isso, acredita que poderiam fazer parte de um alegado plano orquestrado para prejudicá-lo, embora não tenha apresentado qualquer prova para fundamentar as suas suspeitas.