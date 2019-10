Presidente do Brasil nega envolvimento no caso Marielle e insulta rede Globo

O Presidente do Brasil negou, na terça-feira, qualquer envolvimento no homicídio da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, em 2018, e insultou a rede Globo pela transmissão de uma reportagem que o coloca na investigação.

"Vocês são canalhas, patifes e querem acabar com o Brasil", afirmou Jair Bolsonaro, visivelmente exaltado, num vídeo de 24 minutos transmitido na rede social Facebook.

Bolsonaro, que se encontra na Arábia Saudita, acusou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de ter dado informações à televisão sobre um processo ainda em segredo de justiça.