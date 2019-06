Presidente do Conselho Constitucional de Moçambique renuncia ao cargo

O presidente do Conselho Constitucional (CC) de Moçambique anunciou hoje a renúncia ao cargo, dois dias após o órgão considerar inconstitucional os empréstimos e garantias soberanas conferidas pelo Estado a favor da empresa estatal Ematum.

"Devo dizer que saio sem drama e nem trauma", disse Hermenegildo Gamito, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

Hermenegildo Gamito esclareceu que a sua saída não está ligada à decisão do CC de considerar nulo o empréstimo e as garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 726,5 milhões de dólares (646,7 milhões de euros) à empresa estatal Ematum.