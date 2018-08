Presidente do Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a Brahimi

Por Lusa | 22:01

O presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu hoje instaurar um processo disciplinar ao argelino Brahimi do FC Porto, após a Comissão de Instrutores da Liga ter arquivado queixa do Benfica.

"Instaurado processo disciplinar, por decisão do presidente do Conselho de Disciplina, de 16 de agosto de 2018, a agente desportivo, com base em despacho da Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que arquiva requerimento de sociedade desportiva", pode ler-se na nota divulgada na página da Federação.

Ainda na nota divulgada, é informado que "o processo foi enviado, hoje, à Comissão de Instrutores da LPFP, mantendo-se em segredo até ao fim da instrução".