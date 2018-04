Presidente do Conselho Nacional do PSD fala em "grande manifestação de unidade"

Por Lusa | 03:20

O presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, disse hoje que a reunião deste órgão do partido, a primeira na liderança de Rui Rio, ficou marcada por uma "grande manifestação de unidade e apoio".

Em declarações aos jornalistas, depois de quase cinco horas de reunião à porta fechada, Paulo Mota Pinto garantiu que houve uma "clara unidade em torno da estratégia que tem vindo a ser prosseguida pelo partido" e falou em "debate muito participado".

"Saúdo uma grande manifestação de unidade e de apoio à estratégia do partido e o elevado nível dos contributos que foram realizados", disse o presidente do Conselho Nacional do PSD, que também descreveu os temas que foram retratados de forma mais "substancial".