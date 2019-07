Presidente do Governo da Madeira diz que termina mandato de "cabeça levantada"

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), afirmou hoje que termina o seu mandato com "a cabeça levantada" porque o executivo regional conseguiu "um conjunto de concretizações notáveis".

"Acabo este mandato com a cabeça levantada, ao contrário da espinha curvada da esquerda perante Lisboa", declarou o chefe do executivo madeirense no encerramento do quarto e último debate do Estado da Região desta legislatura, que decorreu hoje na Assembleia Legislativa da Madeira e contou com a presença de todos os elementos do Governo Regional.

O governante social-democrata insular realçou que todos os partidos falaram de "mudança" nesta sessão plenária.