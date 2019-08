Presidente do INE moçambicano apresenta demissão após polémica sobre número de eleitores

O presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique demitiu-se após o organismo contestar o número de eleitores recenseado em Gaza, província do Sul, a dois meses das eleições gerais, escreve a edição de hoje do semanário Savana.

Contactado pela Lusa, Rosário Fernandes disse que só vai pronunciar-se "após o despacho presidencial com a exoneração ou nomeação" de outra pessoa para ocupar o cargo.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) anunciou em junho ter recenseado 1,1 milhões de eleitores na província de Gaza, o que equivale a dizer que 80% da população é maior de 18 anos, quando os dados do INE indicam que ali existem 836 mil pessoas em idade eleitoral, ou seja, 329 mil a menos.