Presidente do Irão pede a Washington que dê "o primeiro passo" e levante sanções

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, pediu hoje que seja Washington a dar "o primeiro passo", levantando todas as sanções contra o país, um dia depois do homólogo norte-americano, Donald Trump, ter admitido reunir com Teerão.

"O primeiro passo é eliminar as sanções. Deve remover todas as sanções ilegais, injustas e falsas contra a nação iraniana", declarou Rohani, num discurso transmitido na televisão estatal.

As sanções foram restabelecidas por Washington após a sua decisão, em 2018, de se retirar unilateralmente do acordo nuclear iraniano de 2015.