Presidente do Marítimo confirma saída de Petit e garante sucessor na próxima semana

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, confirmou esta quinta-feira a saída do treinador Petit do clube madeirense, que terminou no 11.º lugar da I Liga portuguesa de futebol na época 2018/19, e prometeu anunciar o sucessor na próxima semana.

"Quase todos os sócios querem golos e pontos e, quando não aparecem, entra a insatisfação que temos de compreender. O primeiro a querer ganhar é sempre o presidente. Depois, o treinador, porque quando não há resultados, não se pode substituir 11 [jogadores], acabamos sempre por substituir a equipa técnica, que é mais reduzida e que paga sempre a primeira fatura, porque também é a primeira responsável pelo insucesso", afirmou o dirigente, em declarações no programa 'Marítimo na TSF'.

Com Petit no comando técnico, o emblema madeirense conseguiu a manutenção, mas falhou a meta dos 40 pontos, pois ficou com 39, no 11.º lugar, tendo perdido os últimos dois encontros.