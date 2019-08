Presidente dos Estados Unidos diz estar a avaliar comutar pena de ex-governador

O Presidente dos Estados Unidos disse, na quarta-feira, estar a considerar "muito seriamente" comutar a sentença do ex-governador do estado do Illinois Rod Blagojevich, que cumpre uma pena de 14 anos de prisão por corrupção.

Donald Trump tinha admitido, há mais de um ano, avançar para a comutação da pena do ex-governador democrata, o que pode resultar na substituição da sentença por uma mais leve.

O Presidente disse aos jornalistas, na noite de quarta-feira, quando regressava a Washington a bordo do Air Force One, que Blagojevich tinha sido tratado de uma forma "incrivelmente injusta".