Presidente dos EUA nomeia novo responsável pela imigração

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou na sexta-feira Chad Wolf como novo secretário interino do Departamento de Segurança Interna (DHS), a agência responsável pela imigração.

Wolf, que atualmente é subsecretário de estratégia, política e planos do DHS, será o quinto responsável a assumir a pasta da imigração desde que Donald Trump subiu ao cargo, há quase três anos.

A partir de 11 de novembro, Wolf irá substituir Kevin McAleenan, que tinha tomado posse em abril, sucedendo a Kirstjen Nielsen, que se demitiu após as crescentes críticas de Trump à ineficácia no combate à imigração na fronteira com o México.