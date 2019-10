Presidente eleito do Conselho Europeu em Lisboa na quinta-feira

O presidente eleito do Conselho Europeu, Charles Michel, visita Lisboa na quinta-feira e reúne-se com António Costa, anunciou o gabinete do primeiro-ministro.

António Costa e Charles Michel, que sucede a Donald Tusk a 01 de dezembro, vão nomeadamente abordar o novo ciclo europeu, com uma nova Comissão e um novo Parlamento escolhidos na sequência das eleições europeias de maio, e a próxima presidência portuguesa da União Europeia (UE), no primeiro semestre de 2021.

Os dois responsáveis deverão também abordar os temas do próximo Conselho Europeu, marcado para 17 e 18 de outubro e que tem como temas principais o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027.