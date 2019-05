Presidente eleito do Panamá promete transparência e luta contra a corrupção

O Presidente eleito do Panamá, Laurentino "Nito" Cortizo, antigo ministro e veterano político, prometeu iniciar uma luta contra a corrupção no país assim que tomar posse, a 01 de julho.

"Os recursos públicos são sagrados e pertencem ao povo (...) Vamos administrá-los com total transparência", disse o antigo ministro da Agricultura, que venceu por estreita margem as eleições presidenciais do passado domingo.

"Temos um compromisso e um código de conduta: defender os interesses do Panamá e, consequentemente, combater de frente a corrupção", observou o futuro Presidente, citado pela agência Efe, sublinhando que "governar é um assunto sério".