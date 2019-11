Presidente francês apela a acordo que ponha fim à guerra comercial China-EUA

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje ao homólogo chinês, Xi Jinping, esperar que haja em breve um acordo que ponha fim à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

"Esperamos que haja em breve um acordo que alivie as tensões", afirmou Macron, durante a cerimónia de abertura da Feira Internacional de Importações da China, um evento que serve para promover o país asiático como importador, e que decorre em Xangai.

O líder francês considerou que as disputas comerciais entre as duas maiores economias do mundo estão a afetar todos os países, incluindo a União Europeia.