Presidente lamenta "menor sucesso" do seu apelo a pacto na justiça entre partidos

Por Lusa | 19:16

O Presidente da República assinalou hoje o "menor sucesso" com que o seu apelo a um pacto na justiça foi recebido pelos partidos, em contraste com "algum sucesso" obtido entre os "parceiros da justiça".

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o encerramento do 8.º Congresso da Ordem dos Advogados, em Viseu, para fazer chegar esta mensagem, através de um vídeo, para sejam encontradas "pontes, entendimentos e convergências para a reforma da justiça portuguesa".

Na sua mensagem em vídeo, Marcelo reiterou esse apelo a "pontes, entendimentos" lembrando que o fez no passado, "com algum sucesso no que respeita aos parceiros da justiça", numa referência às quase 90 medidas apresentadas no início do ano, em resposta a um desafio feito pelo próprio na abertura do ano judicial de 2016.