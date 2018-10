Presidente timorense dá posse a número dois das Forças de Defesa de Timor-Leste

Por Lusa | 04:10

O Presidente da República timorense deu hoje posse ao brigadeiro-general Falur Rate Laek como vice-chefe do Estado-Maior General das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), destacando o seu passado "honroso" e carreira "brilhante".

"O brigadeiro-general Falur Rate Laek, com um passado brilhante e honroso como guerrilheiro das gloriosas FALINTIL na luta pela libertação nacional, é um oficial com uma brilhante carreira ao serviço das Forças Armadas e do país", disse Francisco Guterres Lu-Olo na cerimónia de tomada de posse.

O novo número dois das forças de defesa é "detentor de elevadas qualidades profissionais, reveladas no exercício de funções de comando e estado-maior e grande conhecedor da realidade das F-FDTL e, muito particularmente, na direção e do acompanhamento do funcionamento do seu Quartel-General".