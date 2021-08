Presidente da República da Guiné rejeita qualquer possibilidade de extraditar ex-chefe das Forças Armadas para EUA

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, garantiu esta segunda-feira que o ex-chefe das Forças Armadas, general António Indjai, não será extraditado para os Estados Unidos de América (EUA), que oferecem uma recompensa por acusações de tráfico de droga.

Em declarações aos jornalistas, momentos antes de viajar para o Brasil, em visita oficial de cinco dias, Sissoco Embaló afirmou que a existir algum crime praticado por António Indjai, este terá de ser julgado na Guiné-Bissau.

"As acusações de crimes contra António Indjai têm validade apenas nos Estados Unidos da América, não na Guiné-Bissau. Nenhum cidadão guineense será capturado no país para ser julgado noutra parte do mundo. Se um cidadão guineense cometer algum crime, o que deveriam fazer é notificar as autoridades da Guiné-Bissau", disse Embaló.