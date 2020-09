Detido no Brasil responsável pelo maior portal de pedofilia em língua portuguesa

Um homem foi detido no Brasil por pedofilia, criação e gestão de um dos principais portais em língua portuguesa para troca de imagens de abuso sexual a menores na darknet.



A polícia federal de São Paulo procedeu à detenção do indivíduo no dia nove de setembro após receber informações da Interpol de França. Através da localização de fotos e vídeos de abuso sexual contra duas meninas de três e dez anos numa rede de Internet oculta as autoridades conseguiram localizar o homem cuja identidade não foi revelada.





Segundo a Interpol no momento da detenção foram encontrados vários arquivos que continham material de abusos recentes praticados pelo suspeito.

"O detido gabou-se em várias ocasiões das suas ações, alegando ter abusado de muitas outras crianças", avança a agência de notícias EFE.